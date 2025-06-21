ASRock Radeon AI PRO R9700 Creator — профессиональная видеокарта для ИИ и визуализации

Устройство на базе 4-нм GPU Navi 48 с поддержкой PCIe Gen 5 и объёмом памяти 32 ГБ основано на графическом ускорителе AMD PRO R9700, который был анонсирован ранее. Оно предназначено для двух ключевых направлений: ускорения вычислений с использованием искусственного интеллекта и профессиональной работы с графикой и трёхмерными моделями.

Видеокарта использует чип Navi 48 по техпроцессу 4 нм, где задействованы все 64 вычислительных блока (Compute Unit). Это даёт в общей сложности 4096 потоковых процессоров, 128 ускорителей ИИ и 64 RT-ускорителя, что делает её подходящей как для работы с нейросетями, так и для рендеринга с трассировкой лучей.

Один из главных плюсов модели — наличие 32 ГБ видеопамяти GDDR7, что вдвое больше, чем у игровой версии RX 9070 XT, и позволяет работать с крупными ИИ-моделями и проектами в области машинного обучения.

Конструктивное исполнение выполнено в форм-факторе два слота с боковым радиатором-обдувом, что особенно важно при установке в серверные стойки или рабочие станции. Такая конструкция помогает лучше отводить тепло, особенно если используется несколько карт в одном устройстве. Также реализована функция PCIe Gen 5 Memory Pooling, которая позволяет объединять видеопамять нескольких видеокарт в единый пул данных.

Для питания используется 16-контактный разъём 12V-2x6, расположенный не сверху, а сзади платы. Это важное изменение, поскольку оно делает возможным использование устройства в 3U-корпусах, где пространство ограничено, а провода должны быть аккуратно уложены. Длина модели составляет 27.1 см, высота — 11.1 см, а вывод изображения осуществляется через четыре порта DisplayPort 2.1a.

Для специалистов в области машинного обучения, дизайна и мультимедийной обработки, эта карта может стать важным инструментом, сочетая возможности традиционного GPU с улучшенной производительностью в задачах, связанных с ИИ и обработкой больших объёмов данных.