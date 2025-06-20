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ddr22
Сравнение Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus показывает схожие камеры и большую разницу в автономности
Результаты тестов показали схожие возможности в фотографии, но разницу в ёмкости аккумулятора

После выхода Samsung Galaxy S25 Edge в мае этого года он оказался в центре внимания как один из самых тонких флагманских смартфонов. В Versus не преминули сравнить его с iPhone 16 Plus.
Оба устройства оснащены 6.7-дюймовыми OLED-экранами, однако у Galaxy S25 Edge более высокое разрешение — 3120×1440 пикселей против 2796×1290 у iPhone. Также стоит отметить поддержку 120 Гц LTPO на стороне Samsung, тогда как у Apple пока остаётся ограничение в 60 Гц, что влияет на плавность интерфейса и воспроизведение видео. Яркость экрана у Galaxy выше: 1646 нит в режиме High и 2893 нит в пиковой точке, тогда как у iPhone эти значения составили 1088 и 1646 нит соответственно.

В плане звука преимущество оказалось за iPhone 16 Plus. Его стереодинамики дают более насыщенное звучание с глубоким басом, чего не хватает Galaxy S25 Edge. У последнего звук тоже качественный, но с меньшим объёмом низких частот, что может быть связано с особенностями компактного дизайна.
Системы камер у обоих устройств похожи: основная двойная камера с широким и сверхшироким объективами. Дневные снимки у Galaxy S25 Edge выглядят немного контрастнее и с более холодными оттенками, тогда как iPhone 16 Plus демонстрирует естественные цвета и лучшую передачу деталей в тенях. В помещениях Apple-устройство радует меньшим уровнем шума и реалистичным светлым балансом, а Samsung предлагает более чистую картинку без лишних артефактов.

Видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду записывается обоими аппаратами с примерно одинаковым качеством. Однако в портретном режиме, видеосъёмке и условиях слабого освещения iPhone выигрывает за счёт продвинутых алгоритмов обработки изображений.
Более заметный пробел между устройствами наблюдается в автономности. Ёмкость аккумулятора у Galaxy меньше почти на 17%, и это сказалось в реальных тестах. По данным Versus, после одинакового заряда до 100%, iPhone 16 Plus продержался значительно дольше, чем его конкурент, который «сдал» раньше. Несмотря на заявления Samsung о наличии ИИ-оптимизации энергопотребления, оказалось, что на практике от неё мало толку.

Ценники на сравниваемые смартфоны довольно близки: базовая версия Galaxy S25 Edge с 256 ГБ обойдётся в $1099, тогда как аналогичная комплектация iPhone 16 Plus будет доступна за $999. За эти деньги пользователь получает либо лучший экран и более лёгкий корпус в случае с Samsung, либо увеличение времени работы и чуть более естественную камеру — если выбирать Apple.

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#iphone 16 plus #galaxy s25 edge
Источник: youtube.com
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