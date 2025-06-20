Ayaneo Pocket S2 и Pocket S2 Pro поступают в продажу с поддержкой высокого разрешения и мощного процессора

Базовая комплектация доступна за $439, в ней предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, тогда как топовая версия обойдётся в $699, предлагая 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, специальные покрытия, улучшенный аккумулятор и более быструю зарядку.

В основе новинки лежит чипсет Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 с тепловым пакетом до 20 Вт.

Все версии получили одинаковый экран: 6.3 дюйма с разрешением 1440p, частотой 60 Гц, яркостью 600 нит и охватом цветовых пространств 90% DCI-P3 и 120% sRGB. Конструкция устройства рассчитана на удобство: добавлены TMR-джойстики, холловские триггеры и вибромотор с линейным приводом по оси X. Также есть два порта USB-C (Gen 2), поддерживающих зарядку, передачу данных и режим DisplayPort Alt Mode, а снизу корпуса установлен слот для карт памяти microSD.

Размеры составляют 228.8 x 91 x 15.9 мм, что делает Pocket S2 одним из самых компактных решений в своём классе.