Новый флагман от Vivo обещает небольшой вес и компактный корпус

Компания Vivo поделилась дополнительными сведениями о предстоящем запуске своего нового складного смартфона X Fold5, включая данные о его массе и толщине. В рамках рекламной кампании представители компании заявили, что устройство должно стать самым лёгким складным телефоном в своём классе.

Согласно уточнениям от вице-президента Han Bo Xiao, новинка будет примерно на 20 граммов легче, чем её предшественник — X Fold3 Pro. Это даёт ориентировочный вес около 216 граммов, то есть всего на три грамма меньше, чем у базовой версии X Fold3. Также стало известно, что толщина в сложенном состоянии составляет около 9,2 мм, что делает его на пару миллиметров тоньше, чем старшая модель, но немного толще, чем у Oppo Find N5.

В разложенном виде толщина устройства составит приблизительно 4,2–4,35 мм, если учитывать стандартные рамки между экранами.

Официальная презентация намечена на 25 июня в Китае, где устройство поступит в продажу.