Он получает улучшенные показатели зарядки, но остаётся позади в беспроводном сегменте

Компания Vivo официально подтвердила характеристики зарядки для своего нового складного флагмана X Fold5, который должен поступить в продажу в Китае 25 июня. Устройство оснащён аккумулятором общей ёмкостью 6000 мА·ч, что больше, чем у предыдущей версии — X Fold3 Pro (5700 мА·ч), а также превосходит конкурентов в этом параметре.

Однако, несмотря на увеличенную батарею, максимальная мощность проводной зарядки составляет 80 Вт, как и у X Fold3. Это ниже, чем у более старой модели X Fold3 Pro, которая поддерживала 100 Вт. Из-за этого процесс восстановления энергии может занять больше времени, особенно если сравнивать с другими представителями серии.

В беспроводной зарядке X Fold5 предлагает 40 Вт, что является улучшением по сравнению с прошлыми поколениями, где эта функция отсутствовала. Но даже с этим показателем он не догоняет лидеров: например, X Fold3 Pro мог заряжаться на беспроводной станции с мощностью 50 Вт, а его конкурент Oppo Find N5 обеспечивает аналогичный уровень при той же скорости и батарее на 5600 мА·ч.

Также стало известно, что X Fold5 будет заряжаться быстрее, чем Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Fold6, которые поддерживают меньшую мощность в проводном режиме. При этом он остаётся позади других моделей, таких как Honor Magic V3, когда речь идёт о беспроводных возможностях. Последний, хоть и имеет меньший аккумулятор, способен принимать зарядку на более высокой скорости.

Таким образом, X Fold5 выигрывает в автономности и проводной зарядке, но уступает в некоторых аспектах по беспроводным технологиям.