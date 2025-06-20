Новинка обещает превзойти Oppo Find N5 и Vivo X Fold5 по параметрам корпуса

Honor официально подтвердила, что её новый складной смартфон Magic V5 будет представлен 2 июля. Устройство позиционируется как самое тонкое и лёгкое в своём классе, хотя точные данные о толщине и весе пока не раскрыты.

Ожидается, что Honor Magic V5 будет использовать процессор Snapdragon 8 Elite, но остаётся неясным, версия с семью или восемью ядрами будет применена. В некоторых моделях конкурентов, таких как Motorola Razr 60 Ultra, используется более мощная конфигурация чипа, что влияет на производительность. Также стало известно, что новинка получит 80-ваттную зарядку, что делает её быстрее многих современных складных устройств в плане восстановления энергии.

Цветовая гамма пополнится вариантами Velvet Black, Tundra Green, Snow White, а также слухами о возможном дизайне в оттенке Silk Gold, который уже упоминался ранее. Дополнительно компания намекнула, что модель сможет предложить уровень продуктивности, сравнимый с ПК, что особенно важно для пользователей, ценящих мобильный офис и многозадачность.

Хотя заявления о тонком корпусе и высокой скорости работы звучат уверенно, реальные характеристики станут понятны только после официального запуска.