Компания прекращает выпуск нового контента для PS4 и PS5, последний трек добавлен 18 июня

Разработчики Beat Saber из студии Beat Games объявили о завершении поддержки новых обновлений для версий игры на платформах PlayStation 4 и PlayStation 5, включая PS VR2. Это решение было официально опубликовано через аккаунт проекта в соцсетях. Новым треком, который стал последним в библиотеке для пользователей PlayStation, стала композиция Lady Gaga — Abracadabra.

После этой даты владельцы PlayStation смогут продолжить играть в уже приобретённые материалы, но никакого дополнительного контента для этих платформ больше не будет. Также стоит учитывать, что с января 2026 года будет отключена и система мультиплеера для игроков на PS4 и PS5. До этого времени можно будет играть онлайн, но после этого связь между пользователями перестанет работать.

В заявлении разработчики отметили, что их интерес к технологиям виртуальной реальности остаётся высоким. Они планируют сделать следующий крупный шаг в развитии игры, сосредоточившись на возможностях будущего поколения VR-устройств. При этом компания поблагодарила сообщество за годы поддержки и пообещала удивить новыми идеями в дальнейшем.

Для многих владельцев VR-гарнитур Beat Saber был обязательным к покупке проектом. С момента своего дебюта в 2018 году он стал символом жанра и одним из самых узнаваемых VR-хитов. Его выход на PS VR2 состоялся всего два года назад — в мае 2023 года, что делает это решение особенно резким.

Теперь основное внимание будет сосредоточено на других платформах, где Beat Saber остаётся активно развиваемым продуктом. Для тех, кто играет на PlayStation, это стало сигналом того, что пора задуматься о переходе на более современные устройства, если хочется видеть новые уровни и функции. Остаётся надеяться, что будущие обновления принесут ещё больше инноваций, чем предыдущие версии. Но одно ясно уже сейчас: эпоха Beat Saber на PlayStation заканчивается, а его развитие продолжится в других системах.