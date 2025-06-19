Corsair Multi Frame Pegboard для Platform:4 столов добавляет вертикальное хранение и организацию кабелей



Новое дополнение для рабочих станций упрощает доступ к периферии, аксессуарам и освещению. Это модульное решение создано для тех, кто хочет держать своё рабочее пространство в порядке, не жертвуя доступностью оборудования. Устройство сочетает в себе две доски с отверстиями, три регулируемые полки и 13 крючков в комплекте, что делает его идеальным для стримеров, геймеров и творческих профессионалов.

Особенность конструкции — прочные алюминиевые рейки 3060 T-Channel, которые соответствуют общепромышленным стандартам. Это позволяет использовать как фирменные аксессуары Corsair и Elgato (например, Key Light и Flex Arm), так и самодельные элементы, включая 3D-печатные решения. Вертикальные и горизонтальные направляющие дают возможность размещать оборудование точно там, где это удобно пользователю, а полки можно перемещать под конкретную сборку. Установка занимает считанные минуты, превращая обычный стол в более функциональное и организованное пространство. Благодаря стандартному шагу отверстий, он совместим с уже имеющимися на рынке аксессуарами. Также предусмотрены каналы для управления кабелями, которые позволяют спрятать провода за доской и сохранить чистоту на рабочем месте. Multi Frame Pegboard вдохновлён предыдущей версией для столов Platform:6, но адаптирован под более компактные настольные системы. Он станет отличным выбором для тех, кто строит creator-станцию, оптимизирует домашний офис или просто хочет убрать беспорядок с контроллерами, микрофонами и световыми приборами.

Для владельцев Corsair Platform:4 эта новинка стала важным шагом вперёд в организации рабочего места. Особенно если вы цените модульность, внешний вид и контроль над пространством. Остаётся ждать отзывов о практичности использования и появления других аксессуаров, совместимых с этой системой. Но уже сейчас ясно одно: Corsair продолжает развивать концепцию современного геймерского и рабочего пространства.