Триллер о мести и чести в эпоху викингов

Tripwire Presents и студия Arctic Hazard представили новый трейлер NORSE: Oath of Blood, который раскрывает больше деталей о сюжете и мире игры. Это пошаговая тактическая RPG, разворачивающаяся в тёмные времена Норвегии, где игрок берёт под контроль Гуннара — молодого воина, чья семья была предана и уничтожена. Его цель — отстроить всё заново, собрать союзников и вернуть себе честь, столкнувшись с жестоким убийцей своего отца, Штеинаром Дальним Копьём.

В центре внимания — не только управление войсками на поле боя, но и развитие поселения, сбор ресурсов и обучение своей дружины. Каждое решение влияет на окружение и отношения между персонажами.

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Разработчики обещают три основных элемента:

- Тактические пошаговые бои, где важны позиция, местность и моменты атаки.

- Строительство поселений, начиная с маленького лагеря и заканчивая крепостью, способной противостоять внешним угрозам.

- Богатый нарратив, написанный известным автором Гилсом Кристианом.

Oath of Blood будет доступна в 2025 году на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игроки могут добавить её в вишлист через Steam и другие площадки.