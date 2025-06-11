Tripwire Presents и студия Arctic Hazard представили новый трейлер NORSE: Oath of Blood, который раскрывает больше деталей о сюжете и мире игры. Это пошаговая тактическая RPG, разворачивающаяся в тёмные времена Норвегии, где игрок берёт под контроль Гуннара — молодого воина, чья семья была предана и уничтожена. Его цель — отстроить всё заново, собрать союзников и вернуть себе честь, столкнувшись с жестоким убийцей своего отца, Штеинаром Дальним Копьём.
В центре внимания — не только управление войсками на поле боя, но и развитие поселения, сбор ресурсов и обучение своей дружины. Каждое решение влияет на окружение и отношения между персонажами.
Разработчики обещают три основных элемента:
- Тактические пошаговые бои, где важны позиция, местность и моменты атаки.
- Строительство поселений, начиная с маленького лагеря и заканчивая крепостью, способной противостоять внешним угрозам.
- Богатый нарратив, написанный известным автором Гилсом Кристианом.
Oath of Blood будет доступна в 2025 году на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игроки могут добавить её в вишлист через Steam и другие площадки.