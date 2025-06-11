Samsung начала продавать 3-гигабайтные модули GDDR7 в Китае
В Китае начались продажи новых 3-гигабайтных модулей GDDR7 от Samsung, обозначенных как K4VCF325ZC-SC28. Эта информация поступила с китайского ритейлера и была замечена пользователем @RubyRapids. Ранее такие чипы встречались только в видеокарте RTX 5090 для ноутбуков, где они уже применялись для увеличения объёма видеопамяти.
Судя по всему, NVIDIA рассматривает возможность использования этих модулей в других GPU из серии RTX 50, особенно в версиях с индексом «Super». Это может означать, что такие модели, как RTX 5080 Super, получат до 24 ГБ VRAM вместо стандартных 16 ГБ у обычной версии. Для RTX 5070 и 5060 возможный прирост составит 18 ГБ и 12 ГБ соответственно — что существенно повлияет на производительность в современных играх и профессиональных приложениях.
Также есть предположения, что даже RTX 5090 может получить обновление: если сейчас она использует 2-гигабайтные чипы (K4VAF), переход на K4VCF позволит поднять общий объём до 48 ГБ. Это сделает её одной из самых ёмких потребительских видеокарт на рынке.
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