Новый открытый мир от Pawprint Studio предлагает трансформацию в существ и динамичные бои

Официально представлена Aniimo — новая open-world RPG от студии Pawprint Studio, которая позиционируется как серьёзный конкурент для Palworld. Игра обещает не просто сбор монстров и приключения, но и свежий взгляд на жанр с реальными боями с возможностью превращаться в самих существ.

Действие разворачивается в мире под названием Idyll, где игрок может ловить, тренировать и брать с собой в путешествие милых существ, похожих на покемонов. Однако главная фишка — это «Twining System», система слияния, позволяющая игроку временно становиться одним из этих существ, чтобы получить доступ к их способностям и изменить подход к исследованию мира и боям.

Игра сочетает элементы экшена и ролевой игры. В отличие от Palworld, здесь больше внимания уделено интерактивности среды: есть подземелья, возможность эволюции питомцев и углублённое повествование, связанное с каждым найденным Aniimo. Графика яркая, стилистика мультяшная, атмосфера дружелюбная и красочная.

Релиз намечен на 2026 год, а уже этой осенью состоится закрытое бета-тестирование на PC и Xbox. Зарегистрироваться можно через официальный сайт, хотя тест продлится всего неделю и будет доступен только на английском языке. Прогресс после беты сохранён не будет, но игроки получат внутриигровые награды за участие.