Apple выпустила новое исследование, подготовленное аналитиками Jessica Burley и профессором Andrey Fradkin. В нём говорится, что за 2024 год экосистема App Store принесла $1.3 триллиона в мировую экономику. При этом компания подчёркивает, что не взяла комиссию с 90 процентов от общего объёма продаж — это может быть связано с тем, что большая часть приложений не попадает под стандартные 15- или 30-процентные сборы Apple.

С момента 2019 года экономический вклад App Store вырос на 252.9 процента. Согласно данным исследования, наибольший вклад был зафиксирован в Китае ($539 млрд), на втором месте США ($406 млрд), а на третьем — Европа ($148 млрд). Исследователи ссылались на данные Statista, Comscore Media Matrix, Statcounter, Omdia и JP Morgan.

Это исследование появилось на фоне продолжающихся споров с регуляторами, особенно в Европейском союзе, где Apple обвиняют в ограничении конкуренции и установлении несправедливых правил для разработчиков. Хотя выводы исследования были сделаны независимыми экспертами, финансовая поддержка исходила от самой Apple. Это означает, что данные могут быть интерпретированы с её стороны, но всё же они дают понять масштаб влияния платформы на глобальный рынок.