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Lies of P: Overture вышел в рамках Summer Game Fest 2025

Расширение к Lies of P стало сюрпризом для игроков и доступно с выходом Nintendo Switch 2
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Во время подготовки к основному шоукейсу Summer Game Fest 2025 произошла утечка — появился трейлер Lies of P: Overture, который указал, что дополнение будет выпущено раньше, чем ожидалось. Позже стало известно, что игра действительно дебютировала в рамках мероприятия, при этом изначально планировалось, что её релиз состоится позже в этом году как часть запуска Nintendo Switch 2.

Overture — это бесплатное расширение к оригинальной игре Lies of P, разработанное командой Asura Studio. Оно добавляет новый контент, включая новые механики, уровни и элементы истории, которые углубляют нарратив и дают игрокам больше возможностей для исследования мрачного мира игры. Хотя точные детали дополнения пока не раскрыты полностью.

Особое внимание привлекло то, что трейлер начинается с логотипа Xbox и акцентирует внимание на версиях для этой платформы. Также стоит отметить, что DLC был замечен в утечках на Reddit и X за день до официального показа. Игра сохраняет свою стилистику, вдохновлённую классическими Soulslike, но с уникальным подходом к моральным дилеммам и сражениям. 

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