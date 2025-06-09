Sleep Apnea Detection станет доступна в 70 странах, включая Европу, Австралию и Сингапур

Samsung официально объявила о расширении возможностей своего сервиса обнаружения апноэ во сне (Sleep Apnea Detection) для пользователей Galaxy Watch. Эта функция, которая помогает отслеживать перебои в дыхании во время сна, теперь будет доступна примерно в 70 странах — ранее она работала только в 34 регионах.

Функция реализована через приложение Samsung Health Monitor и позволяет пользователям анализировать дыхательные паузы за два ночью. Важно отметить, что это не замена профессиональной диагностике, а инструмент для первичного анализа состояния.

Ранее технология была одобрена европейской организацией по сертификации CE, что позволило запустить её в 24 новых странах ЕС. Также получены разрешения от Австралийского регулятора лекарств и медицинских технологий (TGA) и Управления по контролю за лекарственными средствами Сингапура (HSA).