После нескольких слухов и утечек CD Projekt Red официально подтвердила, что для Cyberpunk 2077 готовится новое обновление. Патч 2.3 выйдет 26 июня 2025 года, несмотря на предыдущие заявления о том, что после расширения Phantom Liberty (сентябрь 2023) больше крупных обновлений не будет.

Подтверждение поступило во время последнего эфира REDstreams, где старший менеджер сообщества Alicja Kozera заявила, что команда планирует «ещё один патч, который точно не станет последним». Более детальные сведения о содержании обновления будут объявлены к концу июня. Также Global Community Director Marcin Momot опубликовал пост в X с изображением Ви и подписью: «У меня есть ещё кое-что».

Эта информация появилась вскоре после того, как один из писателей студии Virtuos упомянул в своём профиле LinkedIn проект под названием «Cyberpunk 2077 DLC», над которым он работает с апреля 2025 года. Virtuos принимала участие в разработке патча 2.2, так что эти данные выглядят достоверными.