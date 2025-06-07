С выходом Nintendo Switch 2 стало ясно, что обратная совместимость — одна из сильных сторон новой системы. Одним из первых примеров стало заметное улучшение производительности порта *Batman: Arkham Knight* — ранее одной из самых проблемных и медийно критикованных версий игры.

По данным Digital Foundry, оригинальный порт этой игры для Switch был технически слабым — в некоторых сценах частота кадров падала до нуля. На Nintendo Switch 2 ситуация значительно изменилась. Новая система использует более мощные аппаратные средства, чтобы запускать игру стабильнее, несмотря на то, что разработчикам пришлось делать серьёзные компромиссы по части качества текстур и отсутствия сглаживания.

Главным достижением стало применение трансляции кода, которая позволяет Switch 2 эффективнее обрабатывать старые проекты. Это дало возможность играть в *Arkham Knight* без критических проседаний FPS, хотя некоторые проблемы со стабильностью всё ещё присутствуют.

Это особенно важно, если учесть, что предыдущая версия была известна своими техническими недостатками — как на PC, так и на оригинальной Switch. Теперь же, благодаря апгрейду оборудования, даже самые сложные игровые проекты могут работать лучше, чем ожидалось.

Такой уровень оптимизации даёт надежду, что другие сложные порты смогут выглядеть намного лучше на новом железе.