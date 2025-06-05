Galaxy A17 может стать первым смартфоном серии A с поддержкой OIS

Согласно новым утечкам из Южной Кореи, Samsung работает над важным обновлением для своей бюджетной линейки Galaxy A — модель A17 может получить оптическую стабилизацию изображения (OIS), что ранее было доступно только в более дорогих устройствах, таких как Galaxy A26 и выше.

Эта технология позволяет компенсировать дрожание рук во время съёмки, физически перемещая объектив камеры для получения более чётких кадров. Особенно это полезно при слабом освещении или съёмке без штатива. Если информация подтвердится, Galaxy A17 станет первым смартфоном в серии A1x, который получит такую функцию.

Однако внедрение этой технологии в недорогое устройство связано с определёнными трудностями — в первую очередь с увеличением себестоимости. По данным источников, Samsung рассматривает возможность использования гибридных решений, чтобы сохранить цену Galaxy A17 привлекательной для покупателей.