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ddr22
Игра Submersed 2: The Hive вышла на PC и консолях
Новый эпизод подводного хоррора от Main Loop Videogames теперь доступен

Испанский разработчик Main Loop Videogames выпустил продолжение своего атмосферного survival-хоррора — Submersed 2: The Hive. Игра уже доступна на PC (через Steam), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation и Nintendo Switch.

На этот раз игроки берут на себя роль Селесты Броди, женщины, проснувшейся в загадочной заброшенной подводной исследовательской станции глубоко под Атлантикой. Окружающая обстановка полна опасностей, а чтобы выжить, нужно раскрыть тайны этой базы и противостоять существам, скрывающимся в темноте.

Выживание в Submersed 2 требует постоянной бдительности. Ресурсы ограничены, каждый патрон и предмет имеют значение. В игре реализовано тактическое управление инвентарём, где важна каждая деталь. Игрокам предстоит выбирать между боем или побегом, использовать стелс, ловушки и окружение в своих интересах.

Враги в The Hive разнообразны — от мутантов до результатов провальных экспериментов. Каждый новый противник заставляет напрягаться и пересматривать тактику. Напряжённую атмосферу дополняют качественная графика и продуманное звуковое сопровождение. Тени, скрипы металла и далёкие всплески создают ощущение одиночества и неотвратимой угрозы.

Submersed 2: The Hive предлагает сыграть в настоящий научно-фантастический кошмар под водой, где каждое решение может стать последним.

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#submersed 2: the hive
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