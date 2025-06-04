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Новый инструмент Google поможет распознавать видео, созданные ИИ

Google предлагает решение для борьбы с реалистичными фейковыми видео от VEO
[ ] для раздела Блоги
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С развитием технологий искусственного интеллекта появилась серьёзная проблема: пользователи всё чаще не могут отличить настоящие видео от тех, что созданы с помощью систем вроде VEO 3. Чтобы решить эту задачу, Google разработала систему водяных знаков, которые будут автоматически добавляться к каждому такому видео.

Теперь при просмотре контента, созданного с помощью VEO 3, в правом нижнем углу будет отображаться информация о том, что это генерация на основе ИИ. Это должно помочь обычным пользователям понимать, имеют ли они дело с реальными событиями или с компьютерной симуляцией.

Подобный подход уже используется в других продуктах, например, в Grok, но там водяные знаки часто слишком маленькие и легко удаляются сторонними инструментами. В случае с SynthID, новым поколением цифровых меток от Google, информация лучше интегрирована и доступна как для обычных зрителей, так и для специалистов в области обработки изображений.

Однако даже с такими мерами осторожность остаётся важной. При просмотре видео в соцсетях или на других платформах стоит проверять источники, особенно если материал вызывает подозрения.

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