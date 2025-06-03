Новинка будет работать в диапазоне 80–120 Вт

Согласно новым сообщениям из Тайваня, NVIDIA работает над первым игровым системным чипом на базе архитектуры ARM. Он получил обозначение N1 или N1x и должен дебютировать в ноутбуках Dell, в частности в линейке Alienware, либо в конце этого, либо в начале следующего года. Это совместная разработка с MediaTek и объединяет ARM-ядра и графическую архитектуру Blackwell.

Новый SoC предполагается позиционировать как решение для высокопроизводительных задач с энергопотреблением в пределах 80–120 Вт (а по некоторым слухам — 65 Ватт), что делает его конкурентоспособным с другими флагманскими мобильными процессорами. В отличие от предыдущих ARM-устройств, где возникали проблемы с совместимостью игр, NVIDIA намерена тесно сотрудничать с Microsoft и разработчиками ПО, чтобы обеспечить корректную работу Windows и нативную поддержку игр с самого начала.

Это не первый слух о возможностях NVIDIA в сфере ARM-процессоров. Ещё в 2023 году появились данные о тестировании инженерных образцов. А во время недавнего выступления Дженсен Хуанг, CEO NVIDIA, заявил, что компания будет использовать ARM-ядра в своих ИИ-проектах. Это добавило уверенности в том, что технология найдёт применение не только в портативных, но и в настольных ПК.

Важно понимать, что этот шаг может быть важной вехой для рынка: если NVIDIA сможет создать мощное и энергоэффективное решение, то ARM-процессоры станут реальной заменой x86-чипам в игровых и рабочих станциях.