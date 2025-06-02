Новинка получила 3.5-дюймовый экран, LPDDR4 и стартовую цену $44.99 с картой памяти.

Компания Anbernic официально объявила дату старта продаж своей новой портативной консоли — RG35XX Pro. Устройство будет доступно с 10 июня в 10:00 UTC по цене от $44.99. За эту сумму покупатель получит систему с 3.5-дюймовым IPS-экраном и 64 ГБ microSD-картой памяти. До 13 июня цена останется на этом уровне, после чего поднимется до $49.99.

Это одна из самых бюджетных моделей в линейке Anbernic. Она дешевле предыдущих версий — как RG34XX SP ($59.99), так и RG34XX ($84.98). При этом технические характеристики выглядят современно для своего класса: процессор Allwinner H700 в паре с 1 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч обеспечивает базовое время автономной работы, хотя точные данные пока не раскрыты.

RG35XX Pro позиционируется как удобный карманный игровой гаджет для любителей ретро-игр. Он совместим с эмуляторами большинства классических платформ, а его экран обеспечивает комфортное изображение даже при ярком свете.