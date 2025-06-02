Аналитик предполагает, что Apple сохранит A18 и 8 ГБ ОЗУ для экономии из-за новых компонентов.

Согласно новому отчёту аналитика GF Securities Джеффа Пу, который цитирует MacRumors, базовая модель iPhone 17 не получит ни обновления чипсета, ни увеличения объёма оперативной памяти. Вместо этого в ней будет установлен тот же A18, что и в iPhone 16, и оставлены 8 ГБ ОЗУ — в отличие от других моделей линейки, которые могут использовать более современный A19 и 12 ГБ памяти.

Одной из причин таких решений может быть желание Apple снизить затраты на производство, особенно если в базовый iPhone войдёт LTPO OLED-дисплей с поддержкой высокой частоты обновления. Такие экраны дороже обычных, и компания, возможно, решила компенсировать это отсутствием апгрейдов внутри.

Если информация подтвердится, то базовый iPhone 17 станет первым устройством линейки за последние годы, которое не получит значительного апгрейда по сравнению с предыдущим поколением.

Тем не менее, даже с A18 и 8 ГБ ОЗУ, этот смартфон остаётся актуальным благодаря другим улучшениям — например, более тонким рамкам и уменьшенному модулю Dynamic Island.