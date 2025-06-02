Для запуска с максимальными настройками нужен GeForce RTX 4090 или аналог от AMD.

Студия Rogue Factor раскрыла официальные системные требования к своей новой игре Hell Is Us — амбициозному экшену с элементами RPG, построенном на движке Unreal Engine 5. Разработчики указали порог: для запуска игры в разрешении 4K с ультра-настройками графики и частотой 30 кадров в секунду потребуется одна из самых мощных видеокарт — NVIDIA GeForce RTX 4090 или AMD RX 7900 XTX.

Для 1080p и 30 кадров в секунду с минимальными настройками подойдёт GTX 1070 или RX 5600 XT. Рекомендуемая конфигурация (1080p, 60 кадров) предполагает использование RTX 2080 Ti или RX 6750 XT. При переходе на 1440p и Very High-настройки потребуется RTX 3090 или RX 6900 XT.

Все эти данные говорят о том, что игра может быть одной из самых требовательных к железу в этом году. Это особенно заметно на фоне того, что большинство современных проектов уже оптимизированы под новые технологии и используют DLSS или FSR.

Хорошей новостью стало появление демо-версии, которая будет доступна через Steam с 2 по 16 июня. Она покажет начальные этапы игры и даст понять, как работает система сложности. Игроки смогут настроить уровень трудности вручную, изменяя параметры здоровья врагов, их силы и уровня агрессии, а также штрафов за смерть.

Площадки PlayStation 5 и Xbox Series X|S получат версию игры, но пока нет данных, будет ли там возможным запуск в 4K с максимальной детализацией.