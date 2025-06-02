Третий голосовой актёр подряд отказался от участия в проекте, усиливая предположения о новой стратегии Atlus

После того как Yuri Lowenthal и Erin Fitzgerald сообщили, что их не пригласили для озвучивания Yosuke и Chie в возможном ремейке Persona 4, к ним присоединилась и Amanda Winn Lee. Она также отметила на своей странице в X, что не участвует в проекте: «Нет, меня не просили озвучивать Yukiko в ремейке Persona 4». Это уже третья подобная публикация за три дня подряд, что вызывает вопросы вокруг будущего проекта.

Интересно, что последовательность, в которой актёры вышли с такими заявлениями, совпадает с порядком появления их персонажей в оригинальной игре. Это может быть случайностью, но если следующим будет Matt Mercer, который озвучивал Канжи, и он тоже скажет то же самое — это станет ещё одним намёком на заранее спланированную маркетинговую кампанию.

Atlus пока не подтвердила официального анонса Persona 4 Remake. Однако слухи о его разработке множатся. Если информация верна, то компания решительно движется в сторону нового подхода к дубляжу — возможно, ради более современного звучания или из-за обновлённого видения проекта. Такой поворот может разочаровать фанатов, которые ценили оригинальные голоса, но одновременно открывает пространство для новых исполнителей и свежих трактовок.

Хотя эти новости могут восприниматься как личное разочарование для актёров, они указывают на значительные изменения в подходе к проекту. И если ранее ремейки Persona были близки к оригиналу, то теперь они могут стать самостоятельной интерпретацией — с новыми голосами, дизайном и, возможно, даже структурой повествования.

Все это говорит о том, что Persona 4 Remake находится в активной стадии подготовки, и скорее всего, он будет представлен в ближайшее время — например, в рамках Summer Game Fest. А значит, вскоре мы узнаем больше не только о составе актёров, но и о самой игре, её графической стилистике и возможных изменениях в геймплее.