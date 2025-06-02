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ddr22
Cryorig возвращается с новыми решениями для охлаждения, включая топовые башенные кулеры и AIO
Компания представила Gladius Astral, C5 ITX в меди и бесшумный корпус Lull

Тайваньская компания Cryorig, известная своими эффективными системами охлаждения, вернулась на рынок с серией новых решений. На выставке были представлены как воздушные кулеры, так и жидкостные системы, а также необычный пассивный корпус.

 

Флагманом стал новый двухбашенный кулер Gladius Astral Dual-Tower, способный рассеивать до 280 Вт тепла. Это делает его подходящим для самых мощных процессоров. Он оснащён десятью тепловыми трубками диаметром 6 мм и двумя вентиляторами с частотой вращения до 2500 об/мин. Также добавлен цифровой дисплей на верхней части радиатора, что позволяет отслеживать параметры системы без подключения внешних датчиков. Дизайн предусматривает ARGB-подсветку, а габариты составляют 120x133x164 мм.

 Для пользователей Mini-ITX систем разработаны две версии компактного кулера C5. Модель с никелированным основанием и RGB-вентилятором рассчитана на 165 Вт, а медная версия C5 cu — на 180 Вт. Обе используют технологию верхнего охлаждения и простую систему крепления, совместимую с процессорами AMD.

 Также была показана новая линейка жидкостных СВО — Cryo360 AIO. Она сочетает высокую эффективность (до 280 Вт), современные вентиляторы и ЖК-дисплей на помпе для мониторинга температуры и напряжения в реальном времени. Это делает её интересной для энтузиастов, которые ценят как производительность, так и стилистическое оформление.

 Помимо этого, компания представила несколько моделей воздушных кулеров: CR6S, CR6S Plus, CR4S и CR4S Plus. Они отличаются количеством тепловых трубок и возможностями по охлаждению — от 200 до 250 Вт.

 Особое внимание привлёк корпус Lull PC Case — полностью пассивное решение, где вместо вентиляторов используется система изогнутых алюминиевых пластин и закалённого стекла. Он работает за счёт естественной конвекции и обещает тихую работу даже под нагрузкой. Встроенный дисплей и минималистичный дизайн делают его необычным, но технологичным решением.

 Все эти продукты говорят о том, что Cryorig снова готов играть на равных с лидерами рынка. Независимо от того, строите ли вы мощную игровую станцию или ищете тихий ПК для повседневной работы, новые решения компании могут предложить то, чего ранее не хватало. И если вы следите за качественным охлаждением, стоит обратить внимание на их обновлённую линейку.

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#cryorig
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