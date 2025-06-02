Новинка станет более доступной альтернативой флагманским моделям, но сохранит высокую производительность

В Сети появились первые результаты тестирования новой мобильной APU от AMD — Ryzen AI Max Pro 385. Это упрощённая версия линейки Strix Halo, которая должна стать доступным вариантом для пользователей, не готовых платить за топовые конфигурации. В бенчмарке Geekbench была замечена сборка на базе HP ZBook Ultra G1a с 32 ГБ ОЗУ, где процессор показал хорошие результаты: 2 489 баллов в однопоточном режиме и 14 136 в многопоточном.

Это говорит о том, что даже урезанный вариант чипа остаётся достаточно мощным для сложных задач. Однако в отличие от старшего Ryzen AI Max+ 395, который имеет 16-ядерный процессор и видеоядро Radeon 8060S, младшая модель получила 8-ядерный CPU и 32-ядерный GPU. Такое решение делает её менее производительной, но более привлекательной в плане энергоэффективности и цены.

Хотя точные данные о стоимости новых ноутбуков пока отсутствуют, можно предположить, что они будут дешевле текущих устройств на Ryzen AI Max+. Сегодня такие устройства стоят более $2000, а значит, Pro 385 будет относиться к более доступной серии.

Тестирование проводилось на образце с оперативной памятью DDR5 и поддержкой ИИ-вычислений, что указывает на перспективность этой платформы для работы с современными приложениями. Хотя GPU-результатов пока нет, CPU показал себя достойно, уступая старшей модели всего на 45% в некоторых сценариях использования.

Это может быть важным шагом для AMD в сегменте рабочих станций и мобильных ПК. Более доступные, но всё ещё мощные чипы могут помочь компании расширить своё влияние на рынке профессиональных ноутбуков и сделать ИИ-возможности доступнее. А значит, Strix Halo может стать не только технологической демонстрацией возможностей, но и реальным продуктом для широкого круга пользователей.