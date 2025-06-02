Работа над новым поколением процессоров Nova Lake-S уже ведётся, а розничные поставки Refresh-версий намечены на конец года.

На днях в Сети появилась утечка, связанная с серверной материнской платой на чипсете W880, в которой значится поддержка процессоров семейства Intel Arrow Lake-S Refresh. Это стало первым реальным упоминанием о возможном втором этапе обновления десктопных CPU от Intel, который, как сообщается, войдёт в линейку Core Ultra (Series 2) с TDP до 125 Вт.

Судя по всему, это будет не просто мелкое обновление, а полноценное продолжение текущего поколения. По информации инсайдеров, планируется выпуск разблокированных версий — модели с индексами -K и -KF. Такие решения должны заинтересовать оверклокеров и энтузиастов, но вот обычные пользователи могут остаться без обновлений: говорят, что традиционные SKU без разгона могут быть пропущены.

Также важно отметить, что Socket остаётся прежним — LGA 1851. Это значит, что новые процессоры будут совместимы с существующими платами, хотя и без кардинальных изменений в конструкции. Однако, если это действительно финальный этап для Arrow Lake, то следующее поколение — Nova Lake-S — перейдёт на новый сокет LGA 1954, запуск которого ожидается в 2026 году.

Пока точные характеристики и цены на Arrow Lake-S Refresh остаются неизвестными, как и предполагаемые сроки розничного старта. Но если Intel хочет улучшить свою позицию в глазах потребителей после не самого успешного первого запуска Arrow Lake, ей придётся не только улучшать параметры железа, но и предлагать более выгодные условия покупателям.