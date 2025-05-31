Компания DeepSeek выпустила обновлённую версию своей нейросети R1, получившую обозначение DeepSeek-R1-0528. Эта модель позиционируется как одна из самых производительных в мире ИИ, при этом обучалась она быстрее и дешевле, чем решения от OpenAI или Google.

Сравнение с предыдущей версией показало улучшение по всем показателям. Однако в сложных тестах, таких как Humanity's Last Exam, модель всё ещё демонстрирует невысокий уровень правильных ответов — 17%, что лучше, чем раньше, но пока не конкурирует с лидерами рынка. Тем не менее, компания заявила о значительном снижении уровня галлюцинаций — то есть способности ИИ выдавать ложную информацию. Это делает новую версию более надёжной для использования.

Для тех, кто хочет попробовать работать с моделью на своём ПК, доступны упрощённые версии. Они требуют всего лишь GPU вроде NVIDIA RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти. Это позволяет запускать урезанные варианты с восемью миллиардами параметров — отличный выбор для разработчиков и энтузиастов.

Такие обновления говорят о том, что ИИ-модели продолжают совершенствоваться не только за счёт масштаба, но и благодаря тонкой настройке. DeepSeek остаётся в числе тех, кто стремится создавать мощные, но экономичные алгоритмы. А значит, конкуренция в мире больших языковых моделей становится ещё жарче.