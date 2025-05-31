Новинка PB2531 предлагает удобство, мощность и безопасность в тонком корпусе

Компания Vivo представила новый портативный аккумулятор — PB2531. Это недорогой, но функциональный power bank с ёмкостью 10 000 мА·ч, который подходит для быстрой подзарядки большинства современных смартфонов. За полчаса он способен зарядить iPhone 16 до 58%, а vivo X200 — до 48%.

Особенностью устройства стал встроенный кабель, что делает его удобным для повседневного использования без необходимости носить дополнительные провода. Также имеется отдельный USB-C порт, поддерживающий одновременную зарядку двух устройств.

Производитель указал на наличие поддержки современных протоколов быстрой зарядки: Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0 и PPS. Это позволяет использовать устройство не только для смартфонов, но и для более мелких гаджетов, таких как умные часы или наушники.

Конструкция получилась компактной и тонкой, что делает её подходящей для поездок и повседневного карманного использования. Внутри установлен литий-ионный полимерный аккумулятор, а корпус доступен в трёх цветах.

Стоимость новинки в Китае составляет 129 юаней (~$18), что делает его доступным вариантом для широкого круга пользователей. Официального международного релиза пока нет, но есть вероятность, что PB2531 дебютирует за пределами страны вместе с линейкой vivo S30.

Это устройство подходит тем, кто ценит простоту, эффективность и безопасность в одном корпусе. И хотя оно не обладает сверхвысокой мощностью, 33 Вт хватает для ежедневного использования, а встроенная система защиты от перегрева и скачков напряжения гарантирует стабильную работу даже в сложных условиях.