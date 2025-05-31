Новый графический процессор может составить конкуренцию NVIDIA GeForce RTX 4060

В условиях ужесточающихся технологических ограничений, введённых США и их союзниками, Китай делает ещё один шаг к независимости в области микроэлектроники. Компания Lisuan Technology, основанная в конце 2021 года группой бывших инженеров из Кремниевой долины, сообщила о том, что первый рабочий прототип её графического процессора G100 успешно запущен. Это первый GPU, разработанный внутри страны по 6-нанометровому техпроцессу без участия зарубежных лицензий.

По имеющимся данным, производство чипа осуществляется на фабрике SMIC — единственной в Китае, способной выпускать полупроводники такого уровня под действующие экспортные санкции. Точные технические характеристики пока не раскрыты, но слухи указывают, что новинка способна показывать производительность на уровне GeForce RTX 4060 при средних настройках графики. Также говорится о достаточном объёме видеопамяти, энергоэффективности и поддержке современных API, таких как DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3 и OpenGL 4.6. Это позволяет предположить, что G100 будет использоваться не только в играх, но и в вычислительных задачах общего назначения.

Lisuan следует по пути таких компаний, как Biren Technology и Moore Threads, которые уже пытались создать собственные решения, способные заменить западные аналоги. Поддержка со стороны правительства Пекина даёт этим стартапам шанс на развитие. Однако путь к рынку оказался трудным: изначально запуск G100 планировался на 2023 год, но финансовые проблемы едва не привели к закрытию проекта в 2024 году. Лишь благодаря инвестиции материнской компании Dongxin Semiconductor ($27.7 млн), разработка была доведена до стадии тестирования.

Поставки ограниченного количества видеокарт начнутся в третьем квартале 2025 года, а массовое производство ожидается в 2026 году. Этот релиз стал важным сигналом: несмотря на внешние барьеры, Китай продолжает развивать свои технологии, делая ставку на локальные команды и внутреннюю разработку. И хотя Lisuan пока не стала лидером, она доказала — движение вперёд возможно даже в самых сложных условиях.