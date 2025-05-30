Китайский производитель Yeston продолжает развивать свою линейку видеокарт и представляет новую модель — Radeon RX 9060 XT Game Ace 16 ГБ. Эта видеокарта выполнена в фирменном стиле Game Ace, который уже встречался ранее на продуктах с GeForce RTX 50-серии. В этот раз оформление приобрело элементы киберпанка, а именно сочетание чёрного и фиолетового цветов.

Визуально модель выделяется более тёмным дизайном, в отличие от привычных ярких продуктов компании. Это не самая мощная карта в серии RDNA 4, но она предлагает баланс между ценой и возможностями. Система охлаждения стандартная для этого класса: три вентилятора и три тепловые трубки диаметром 6 мм. Также в рекламных рендерах виден один 8-контактный разъём питания.

Частотные показатели довольно высоки: в стандартном режиме (STD) частота достигает 2620 МГц, а в режиме VAR может быть повышена до 2780 МГц при базовом ускорении GPU на уровне 3230 МГц.

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Стоит отметить, что дизайн Sakura, знакомый по другим моделям Yeston, пока остаётся за рамками RX 9060 XT и будет использоваться только в более топовых решениях, таких как RX 9070 XT или другие флагманские версии. Таким образом, Game Ace остаётся эксклюзивом для Navi 44 (XT-версий).

Ожидается, что серия Radeon RX 9060 XT от разных AIB-производителей появится на рынке 5 июня. Пока сложно сказать, станет ли Yeston-версия популярной среди пользователей, но её внешний вид и подходящая цена могут сделать это решение интересным вариантом для тех, кто хочет собрать систему с характером.