Nobara 42 — обновлённый SteamOS-альтернативный дистрибутив с улучшенным менеджером драйверов, собственным магазином приложений и ядром Linux 6.14

Nobara Linux 42 вышла как очередное обновление дистрибутива, созданного специально под игровые задачи и совместимость с Proton. Главная цель проекта — сделать систему максимально готовой к использованию "из коробки", особенно для тех, кто хочет запускать Windows-игры на Linux без лишних танцев с бубном.

Одним из главных изменений стало отключение Firefox в пользу Brave. Причиной послужил видео-баг, который был характерен не только для оригинального Firefox, но и для браузеров, построенных на его основе. Правда, чтобы не отпугнуть сообщество Open Source, разработчики отключили в Brave непопулярные функции: Rewards, Wallet, VPN, а также AI Chat. Tor и DNS-over-HTTPS задействованы, но в минимально инвазивном режиме. Это не блокировка, а скорее преднастройка под нужды пользователей.

Ещё одна интересная фишка — Flatpost, собственный магазин приложений на базе Flatpak. Он позволяет управлять репозиториями, правами и установкой софта, что раньше требовало дополнительных утилит вроде Flatseal или Warehouse. Теперь всё это встроено прямо в систему.

Также добавили новый менеджер драйверов, который позволяет легко переключаться между разными версиями GPU-драйверов — в том числе между открытыми и проприетарными решениями NVIDIA. Можно выбрать production-версию, beta или даже experimental. Это серьёзный шаг в сторону удобства, особенно если ты экспериментируешь с производительностью или играешь на разных видеокартах.

Сама система основана на ядре Linux 6.14.6, Mesa 25.1.0 и уже знакомом многим пользователям интерфейсе KDE 6.3.4 или Gnome 48. Есть несколько ISO-образов: с предустановленными драйверами NVIDIA и специальная версия HTPC, которая внешне напоминает SteamOS.