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ddr22
AMD показала дизайн референсной видеокарты Radeon RX 9060 XT, но не планирует её выпускать
В сети появился тизер дизайна референсной версии Radeon RX 9060 XT от AMD — короткая двухвентиляторная карта, которая может стать основой для партнерских решений.

AMD представила дизайн видеокарты, однако сразу же уточнила, что она не предназначена для продажи. Интересно, что похожая ситуация уже была раньше. В конце января этого года AMD тоже публиковала рекламу, которая случайно совпала с переносом даты выхода RX 9070 XT и других моделей. Тогда же появились слухи о том, что в Китае на «чёрном рынке» продают настоящие MBA-карты (Made By AMD), хотя компания официально их не выпускала. А потом, спустя пару недель после старта RDNA 4, такие карты действительно засветились — в том числе и с трёхвентиляторным охлаждением.

Теперь вот новое изображение RX 9060 XT. Карта явно короче обычного эталонного варианта. Возможно, именно такой формат получат некоторые партнерские модели. Хотя AMD опять подчеркивает, что это всего лишь художественный рендер, а не готовый продукт. Но учитывая, что Acer, ASUS, GIGABYTE и XFX уже готовят свои версии, можно ждать интересных решений как в плане дизайна, так и в части охлаждения.

Вероятно, это часть стратегии AMD — подогревать интерес сообщества через тизеры и намёки, не раскрывая всё сразу. Особенно сейчас, когда рынок ИИ-ПК набирает обороты, а сама компания делает акцент на новых категориях продуктов. Не факт, что эта конкретная карта попадёт в продажу, но её внешний вид может повлиять на то, как будут выглядеть решения от брендов.

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#amd
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