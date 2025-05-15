Китайский бренд Vastarmor обновил дизайн своей видеокарты Radeon RX 9070 XT Super Alloy, выпустив Ultra Edition с пёстрой радужной отделкой

Вот уже который раз китайский производитель Vastarmor удивляет своими дизайнерскими экспериментами на базе AMD-видеочипов. На этот раз они представили обновлённую версию Radeon RX 9070 XT Super Alloy — в новом Ultra Edition с переливающимся радужным покрытием. Внешний вид получился довольно смелым: корпус украшен перламутровым эффектом, который при разном освещении играет разными цветами. Выглядит это необычно, даже немного безумно — но как раз в духе современных high-end видеокарт.

Интересно, что предыдущая версия этой же серии была куда более скромной — без RGB и с пониженными частотами. Теперь же всё наоборот: та же трехвентиляторная система охлаждения, мощный буст до 3,1 ГГц, а теперь ещё и экстравагантное оформление. Правда, задняя панель осталась без радужного оформления — тут просто металлическая пластина без изысков. Хотя в белой версии Super Alloy White такая красота присутствует и спереди, и сзади.

Пока что эти карты, скорее всего, останутся эксклюзивом для китайского рынка. Даже несмотря на интересный внешний вид и заводской разгон. А вот если кому-то и нужен «кричащий» дизайн за пределами Китая — то ближе всего к этому подходит ASRock Taichi OC, версия с такой же высокой частотой и солидным стилем.

Да, не всем понравится такой уровень яркости и переливов, но зато точно не потеряется в сборке. Особенно если ты любишь собирать ПК как конструктор — с каждым элементом по вкусу.