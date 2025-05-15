Более 18000 игр получат маркировку совместимости с SteamOS на различных устройствах.

Valve анонсировала новую систему оценки совместимости игр с операционной системой SteamOS, которая будет применяться не только к портативной консоли Steam Deck, но и к другим устройствам, таким как готовящийся к выпуску Lenovo Legion Go S.

Новая система присваивает играм один из двух статусов:

- SteamOS Compatible — полная поддержка игры и всех ее компонентов.

- SteamOS Unsupported — отсутствие необходимой совместимости.

На начальном этапе проверка будет касаться только базовой работоспособности игр, без учета показателей производительности или тестирования управления. Более 18000 игр сразу получат статус совместимых благодаря автоматическому переносу результатов проверки из программы Steam Deck Verified.

Для разработчиков, чьи игры уже прошли верификацию для Steam Deck, дополнительных действий не требуется. Непроверенные игры будут оцениваться через систему краудсорсинга, а результаты появятся в Steam Store и клиенте Steam. Пользователи устройств на SteamOS увидят новые значки совместимости, в то время как на других платформах интерфейс магазина останется без изменений.