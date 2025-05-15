Партнер Intel разрабатывает двухчиповую видеокарту для задач ИИ.

По данным инсайдеров, один из партнеров Intel работает над необычной видеокартой на архитектуре Battlemage. Устройство будет использовать два графических процессора B580 и оснащаться 48 ГБ видеопамяти, что в сумме даст 40 Xe-ядер и 5120 исполнительных блоков.

Такой подход напоминает решения NVIDIA TITAN Z, но ориентирован прежде всего на энтузиастов искусственного интеллекта. Современные игры пока не требуют такого объема видеопамяти, но для локальных AI-вычислений и профессиональной визуализации подобная конфигурация может оказаться востребованной.

Ранее в регуляторных документах уже фигурировала версия Arc B580 с 24 ГБ памяти. Новая двухчиповая модификация, вероятно, станет развитием этой линейки. Ожидается, что подробности о новинке представят на предстоящей выставке Computex.