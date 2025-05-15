Компания Samsung Display показала революционные разработки в области дисплеев на выставке в Сан-Хосе

На международной выставке Display Week 2025 в Калифорнии Samsung Display продемонстрировала ряд инновационных разработок, подтверждающих лидерство компании в области передовых технологий отображения. Среди ключевых новинок — первые в отрасли экраны EL-QD без содержания кадмия с яркостью 400 нит и OLEDoS-дисплеи с рекордной плотностью пикселей 5000 PPI.

Особое внимание привлекла технология Sensor OLED, позволяющая осуществлять сканирование отпечатков пальцев по всей поверхности экрана и мониторинг показателей здоровья. В отличие от традиционных решений, где сенсоры располагаются отдельно под панелью, Samsung интегрировала органические фотодиоды непосредственно в структуру OLED-экрана.

Для рынка устройств расширенной реальности компания представила OLEDoS-дисплеи с беспрецедентными характеристиками: яркостью до 20000 нит и частотой обновления 120 Гц. В формате 1,4 дюйма эти экраны обеспечивают более высокое разрешение, чем 8К-телевизоры.

Также были показаны экспериментальные разработки в области гибких дисплеев, включая растягиваемые MicroLED-экраны и необычные складные конструкции вроде OLED-портфеля и трапециевидного экрана для складных смартфонов.

Эти достижения демонстрируют стратегию Samsung Display, направленную на создание экранов нового поколения для различных сфер применения — от медицинских устройств до носимой электроники и систем виртуальной реальности.