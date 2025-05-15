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ddr22
В сети обнаружили следы разработки Intel Arc Xe4 Druid
Датамайнеры нашли подтверждение работы Intel над графическими процессорами следующего поколения

В сети появились новые данные о разработке Intel следующего поколения графических процессоров Arc Xe4 Druid. Инсайдер x86deadandback обнаружил следы активности инженеров компании, датированные январем 2024 года, где упоминается работа над архитектурой Gen 15 (Xe4).  

Эти находки согласуются с более ранними заявлениями представителя Intel Тома Петерсена, который в декабре 2023 подтвердил завершение разработки Xe3 Celestial и переход команды на следующее поколение. При этом текущий статус более близкого к релизу поколения Xe2 Battlemage остается неясным — последние утечки указывают лишь на переработанные версии существующих GPU для профессионального сегмента.  

Эксперты предполагают, что линейка Celestial может заполнить пробел между текущими и будущими решениями, заменив отсутствующие модели B750 и B770. Однако конкретные сроки выхода Xe4 Druid пока остаются под вопросом, учитывая, что предыдущие дорожные карты с предполагаемым релизом в 2025 году уже устарели.  

Обнаруженные данные указывают, что Intel продолжает инвестировать в развитие собственных графических решений, несмотря на неопределенность с ближайшими поколениями. Техническим энтузиастам остается следить за новыми утечками, чтобы понять стратегию компании на конкурентном рынке видеокарт.

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#intel arc xe4 druid
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