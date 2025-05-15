Второй сезон сериала Fallout выйдет в декабре с первыми кадрами Нью-Вегаса

Amazon Prime Video сделал важное заявление о будущем сериала Fallout, официально подтвердив производство третьего сезона еще до выхода второй части. Премьера новых эпизодов запланирована на декабрь этого года, а в рамках анонса зрителям показали первый тизер с видами Нью-Вегаса.

На презентации в нью-йоркском Beacon Theater Вернон Сандерс, руководитель телевизионного подразделения Amazon MGM Studios, отметил мастерство создателей сериала — Джонатана Нолана, Лизы Джой, Женевы Робертсон-Дворет и Грэхема Вагнера, которым удалось перенести культовую игровую вселенную на экран.

Ранее актер Аарон Моутен, исполняющий одну из главных ролей, сообщил, что создатели планируют развивать историю на протяжении пяти-шести сезонов. Поклонникам остается ждать декабря, чтобы увидеть новые приключения в разрушенном мире.