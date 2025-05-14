Флагман Nubia Z70S Ultra стал доступен для предзаказа по всему миру с топовыми характеристиками

Компания Nubia начала глобальные продажи своего флагманского смартфона Z70S Ultra, представленного в Китае в апреле. С 13 мая устройство доступно для предзаказа в Европе, США и Великобритании по ценам от 659 фунтов, 769 евро и 779 долларов соответственно.

На международный рынок поступят две версии: с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, а также 16 ГБ/512 ГБ. Модели с 24 ГБ RAM и 1 ТБ памяти останутся эксклюзивными для Китая. Покупатели могут выбрать между классическим черным и винтажным коричневым цветами корпуса.

Флагман оснащен 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и подэкранной 16-мегапиксельной камерой. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 8 Elite, а 6600 мАч батарея поддерживает быструю зарядку 80 Вт. Тройная основная камера включает 50 МП основной сенсор, 50 МП сверхширокоугольный и 64 МП телеобъектив.

Предзаказ, действующий до 28 мая, дает возможность сэкономить 40 долларов/евро/фунтов и получить в подарок зарядное устройство, чехол и право на однократную замену устройства в течение 180 дней. Комплект Retro Kit для превращения смартфона в камеру пока недоступен, но появится позже. Устройство работает на Nebula AIOS 1.5 (Android 15) и имеет защиту по стандартам IP68/IP69.