Android 16 получит обновленный интерфейс Material 3 Expressive и живые уведомления

Компания Google официально представила визуальное обновление Android 16 под названием Material 3 Expressive. Хотя финальная версия системы выйдет в июне, новый интерфейс появится позже в этом году, в первую очередь на смартфонах Pixel 9. Производители с собственными оболочками, такие как Samsung с One UI, скорее всего, не будут использовать эти изменения.

Material 3 Expressive призван сделать интерфейс более эмоциональным и персонализированным. Пользователи получат доступ к более насыщенным цветовым схемам, нестандартным формам иконок (в виде звезд или бриллиантов) и переработанным анимациям. Все элементы системы - от регулятора громкости до быстрых настроек - были переосмыслены с учетом новых визуальных принципов.

Особенностью обновления стало активное использование размытых фонов для создания эффекта глубины. Google заверяет, что эти изменения не повлияют на производительность или автономность устройств. Хотя компания обновила дизайн экрана блокировки и системных иконок, базовая структура Android осталась прежней.

Главным функциональным нововведением стали Live Updates - живые обновления для служб доставки и навигационных приложений. Они отображаются на экране блокировки, в строке состояния и панели быстрых настроек. Пользователи также получат больше возможностей для кастомизации панели быстрых настроек, позволяя размещать больше элементов на одном экране.