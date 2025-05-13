Обновление 15.27 пока отключает авиационный, дайвинговый и ЭКГ-режимы, но приносит стабильность системе

Компания Garmin выпустила очередное обновление Beta Version 15.27 для своих флагманских умных часов — Enduro 3, Fenix E, Fenix 8 и Tactix 8. Несмотря на то что апдейт содержит исправления десяти ошибок, в нём по-прежнему отсутствуют функции, связанные с авиацией, подводным плаванием и электрокардиограммой. Эти режимы были временно отключены, чтобы обеспечить более надёжную работу устройства.

Версия 15.27 стала десятым публичным релизом из цикла v15.xx, который начал тестирование в конце марта. Предыдущий апдейт v15.26 уже добавлял поддержку голосового управления, однако теперь основной акцент сделан на устранении сбоев, которые могли привести к внезапному зависанию системы. В частности, была решена проблема, связанная с выбором маршрута из сохранённых приложений, которая вызывала падение производительности.

Среди других важных правок — улучшения в работе интерфейса, коррекция переходов между активностями и повышение отзывчивости некоторых функций. При этом Garmin не намерена останавливаться на этом и планирует продолжить доработку перед выпуском финальной версии. Общее число изменений с момента выхода последнего стабильного билда перевалило за 150, что говорит о масштабе обновления.

Напомним, что предыдущая стабильная сборка — System Software 13.73 — вышла в конце апреля, но не принесла значимых изменений, доступных пользователям вне бета-тестирования. Таким образом, процесс доработки программного обеспечения остаётся в стадии разработки, и потребуется ещё несколько месяцев, прежде чем все улучшения станут доступны в стандартном обновлении.

Также стоит учитывать, что владельцы этих устройств (например, Tactix 8 по цене $1 299.99) ожидают высокого уровня надёжности и точности, особенно в спортивных и профессиональных сценариях. Поэтому ответственный подход к тестированию и устранению сбоев играет ключевую роль в формировании доверия к продукту.