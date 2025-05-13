Известный инсайдер Айс Юниверс сообщает о планах Samsung выпустить Galaxy Z Fold7 — потенциально самый тонкий складной смартфон на рынке. По данным источника, новинка превзойдет по компактности текущего рекордсмена Oppo Find N5, когда появится во второй половине 2025 года.

Юниверс, имеющий репутацию надежного осведомителя, поделился конкретными параметрами будущего устройства, хотя Samsung пока официально не комментирует эти сведения. Если информация подтвердится, Galaxy Z Fold7 сможет предложить пользователям не только передовые технологии, но и беспрецедентную эргономику.

Этот шаг Samsung демонстрирует растущую конкуренцию в сегменте складных устройств, где производители борются за звание создателя самого тонкого и удобного аппарата. Поклонники бренда с нетерпением ждут официальных подробностей о новом флагмане.