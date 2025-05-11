Тайваньский бренд GEEEK, специализирующийся на компактных корпусах, анонсировал новую серию Rhino с открытой конструкцией. Серия включает две модели — Rhino M для microATX и Mini-ITX и Rhino S исключительно для Mini-ITX.

Корпус Rhino M имеет габариты 305 × 250 × 275 мм и позволяет устанавливать материнские платы форматов microATX и Mini-ITX. Конструкция не накладывает ограничений на длину видеокарт и размеры процессорных кулеров, включая СЖО с радиаторами до 360 мм. Блок питания совместим с ATX, SFX и SFX-L без ограничений по длине.

Модель Rhino S компактнее — 300 × 200 × 250 мм при весе 1,1 кг. Несмотря на меньшие размеры, корпус сохраняет совместимость с крупными видеокартами и системами охлаждения, включая 360-мм радиаторы. Блоки питания ATX, SFX и SFX-L также поддерживаются, но с ограничением длины до 140–150 мм.

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Оба корпуса выполнены из акриловых панелей и алюминиевых элементов, доступны в черном и белом цветах. Белая версия имеет более толстые акриловые панели, что может усложнить фиксацию видеокарты. Передние порты ввода-вывода отсутствуют. Наклонная конструкция размещает блок питания под материнской платой, оптимизируя компоновку компонентов.

Стоимость Rhino M составляет $49,9, Rhino S — $39,9. Корпуса поставляются в разобранном виде с комплектом винтов и отверткой для сборки.