GEEEK представляет серию открытых корпусов Rhino для компактных ПК
Тайваньский бренд GEEEK, специализирующийся на компактных корпусах, анонсировал новую серию Rhino с открытой конструкцией. Серия включает две модели — Rhino M для microATX и Mini-ITX и Rhino S исключительно для Mini-ITX.
Корпус Rhino M имеет габариты 305 × 250 × 275 мм и позволяет устанавливать материнские платы форматов microATX и Mini-ITX. Конструкция не накладывает ограничений на длину видеокарт и размеры процессорных кулеров, включая СЖО с радиаторами до 360 мм. Блок питания совместим с ATX, SFX и SFX-L без ограничений по длине.
Модель Rhino S компактнее — 300 × 200 × 250 мм при весе 1,1 кг. Несмотря на меньшие размеры, корпус сохраняет совместимость с крупными видеокартами и системами охлаждения, включая 360-мм радиаторы. Блоки питания ATX, SFX и SFX-L также поддерживаются, но с ограничением длины до 140–150 мм.
реклама
Оба корпуса выполнены из акриловых панелей и алюминиевых элементов, доступны в черном и белом цветах. Белая версия имеет более толстые акриловые панели, что может усложнить фиксацию видеокарты. Передние порты ввода-вывода отсутствуют. Наклонная конструкция размещает блок питания под материнской платой, оптимизируя компоновку компонентов.
Стоимость Rhino M составляет $49,9, Rhino S — $39,9. Корпуса поставляются в разобранном виде с комплектом винтов и отверткой для сборки.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила