Новинка получила центральное расположение приложений, динамические эффекты и ИИ-ассистента в боковой панели.

Huawei представила HarmonyOS 5 — новую версию своей операционной системы, предназначенную для установки на ноутбуки и стационарные компьютеры. В отличие от предыдущих сборок, HarmonyOS Next полностью отказалась от использования кода Android, что сделало её независимой от Google. Теперь такая же модель применяется к настольным устройствам.

В основе HarmonyOS 5 лежит собственный ядро под названием HarmonyOS Kernel, дополненное движком Ark Engine и программой StarShield, которая отвечает за безопасность. По заявлению Huawei, система работает быстрее, чем Windows, хотя точных данных об этом не приводится. Интерфейс напоминает классический дизайн с нижней панелью задач, окнами приложений, виджетами и возможностью закрепления программ. Среди особенностей — центрированные значки запущенных приложений, информация о времени и зарядке справа, а также ИИ-помощник, который вызывается через крайнюю правую кнопку и открывается как боковая панель, напоминающая чат-бот.

Для удобства работы предусмотрены функции многозадачности: при трёхпальцевом свайпе вверх на тачпаде отображаются все открытые окна. Также добавлены динамические визуальные эффекты, реагирующие на курсор, и анимированные обои. Ещё одной ключевой чертой стало тесное взаимодействие между ПК и мобильными устройствами Huawei. Например, можно писать сообщения с клавиатуры компьютера или переносить данные с планшета методом копирования и вставки.

Тем не менее, маловероятно, что HarmonyOS 5 будет использоваться вне Китая. Устройства для западного потребителя остаются под управлением других систем, таких как Windows или Android. Однако внутри страны компания активно развивает свою экосистему, делая упор на производительность, защиту данных и интеграцию между разными гаджетами.