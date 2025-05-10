Китайский производитель микросхем сталкивается с внешними трудностями, но продолжает наращивать внутренние мощности.

Китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), крупнейший производитель полупроводников в стране, заявила о намерении инвестировать в 2025 году около $7 миллиардов в развитие своих производственных мощностей. Эта информация появилась в ходе отчёта за первый квартал года, где руководство компании объяснило решение необходимостью ускорения внедрения новых технологий и увеличения доли на рынке. В 2024 году SMIC выделила на эти цели $7.3 млрд.

Несмотря на снижение капитальных расходов в первом квартале 2025 года до $1.4 млрд (это почти на 57% меньше, чем годом ранее), финансовый директор компании указал, что такие траты остаются неизбежными. Это связано с ростом спроса внутри Китая, особенно со стороны местных технологических фирм, которым теперь сложнее получать чипы из-за ограничений на сотрудничество с TSMC. Также важным фактором стало расширение собственных возможностей по выпуску передовых решений, которые могут заменить западные технологии в условиях разрыва глобальных связей.

Второй причиной высоких затрат стала необходимость модернизации производственных линий и развития исследовательских направлений. По словам финансового директора Wu Jungfeng, компания сейчас находится на этапе активного строительства и расширения, а потому приоритетной задачей остаётся перераспределение средств в пользу ключевых проектов. При этом дивиденды владельцам акций в 2024 году не будут выплачиваться — всё доступное финансирование будет направлено на укрепление позиций на рынке.

Один из со-CEO компании Zhao Haijun отметил, что спрос на чипы в секторе автомобилестроения и других областях начал расти. Однако он подчеркнул, что изменения в таможенной политике, включая новые пошлины, создают дополнительную неопределённость. Особенно сложно прогнозировать ситуацию во второй половине 2025 года, когда рынок может столкнуться с изменением ценовой политики и общего уровня потребительского интереса.