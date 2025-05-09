Новинка от Bethesda сталкивается с проблемами плавности, которые пока остаются вне контроля разработчиков.

В рамках нового выпуска своего подкаста Digital Foundry протестировал несколько популярных модификаций для Oblivion Remastered, которые якобы должны улучшить стабильность и производительность. Одним из таких является Oblivion BSA Uncompressor — инструмент, созданный для оригинальной версии игры, но подходящий и к обновлённому изданию. Он предполагает распаковку игровых файлов для более быстрого доступа к ресурсам. Однако эксперты отметили, что в реальных условиях тестирования разница оказалась минимальной — менее 2% на пятиминутном прогоне в окрестностях Imperial City.

Хотя идея мода выглядит логичной — он убирает одну из фоновых задач для процессора — практика показала, что это не решает основную проблему игры с прерывистостью. Даже после всех изменений игра продолжает восприниматься как не плавная, особенно при длительной сессии. Также исследователи обратили внимание на один из самых популярных изменённых конфигурационных файлов движка с сайта Nexus Mods. Оказалось, что большая часть правок не влияет на фреймрейт и касается только второстепенных параметров, например, отключения журналирования.