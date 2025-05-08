Новинка сохранит ключевые параметры Z Flip 6, но получит новый бренд и более доступную стоимость.

Согласно данным греческого портала Techmaniacs, в этом году Samsung планирует выпустить два складных смартфона серии Galaxy Z Flip. Один из них, Galaxy Z Flip 7 FE будет более бюджетным вариантом по сравнению с флагманской моделью. В опубликованных материалах говорится о технических характеристиках устройства, которые совпадают с параметрами прошлогоднего Z Flip 6.

Новинка оснащена основным экраном диагональю 6,7 дюйма с технологией LTPO AMOLED и частотой обновления 120 Гц, а также внешним дисплеем на 3,4 дюйма. Информации о его частоте пока нет. В качестве процессора указана платформа Snapdragon 8 Gen 3, хотя ранее сообщалось о возможном использовании Exynos 2400. Объём оперативной памяти составит 12 ГБ, камеры — 50 МП основная, 12 МП широкоугольная и 10 МП для селфи.

Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, поддержка зарядки — 25 Вт по кабелю и 15 Вт беспроводная. Также добавлено защитное покрытие от пыли и влаги уровня IP48. По предварительным оценкам, цена новинки будет ниже €1 000, что делает её привлекательной для пользователей, ищущих складной смартфон без максимального ценника. Учитывая схожесть характеристик с Galaxy Z Flip 6, можно предположить, что новинка станет переименованной версией прошлогодней модели.