Китайская компания Linglong, которая ранее представила портативный компьютер с раскладной клавиатурой, снова привлекла внимание сообщества. На этот раз источником информации стало появление устройства под названием 'Star Core', оснащённого одним из самых производительных APU от AMD — Ryzen AI Max+ 395. Этот чип базируется на архитектуре Zen 5, имеет 16 ядер и способен разгоняться до 5.1 ГГц. Также он поддерживает сверхбыструю LPDDR5X-память с частотой 8000 МГц.

Внутри систему с 96 ГБ оперативной памяти уже можно считать серьёзным решением для рабочих задач. Однако устройство не оснащено ATX-разъёмом питания, что указывает на компактный форм-фактор. Скорее всего, это мини-ПК или моноблок (AIO), а не очередная модель с раскладной клавиатурой, как предыдущая новинка. Учитывая наличие мощного интегрированного GPU, который может конкурировать даже с мобильной GeForce RTX 4070, аппарат будет интересен тем, кто хочет высокую производительность без дискретной видеокарты.

Среди других продуктов, где используется этот процессор, можно отметить Asus ROG Flow Z13 и GMKtec EVO-X2. Однако Linglong планирует использовать его в своём собственном форм-факторе, который пока остаётся загадкой. Компания не делится деталями о внешнем виде, назначении и возможностях системы, но факт тестирования говорит о том, что проект находится в активной стадии разработки.