Новинка получит авиационные функции, поддержку ЭКГ и улучшенную работу с приложениями для стрельбы и полётов

Компания Garmin активно работает над обновлением программного обеспечения для серии Fenix 8, Enduro 3, Fenix E и Tactix 8. Бета-версия 15.26 уже доступна и вносит изменения, связанные с авиацией, дайвингом и электрокардиограммой. Хотя эти функции пока не вошли в стабильный релиз, производитель подтвердил, что они будут доступны в будущих официальных сборках.

В новом апдейте появилась поддержка голосовых команд в разделах Applied Ballistics и Flying на модели Tactix 8. Это сделает использование часов более удобным для пилотов и спортсменов, которым важна точность действий без необходимости отвлекаться на управление. Также исправлено ещё десять ошибок — за время тестирования их общее число достигло 127. Произведено обновление прошивки Sensor Hub с v34.10 до v34.12, что повышает стабильность и взаимодействие с датчиками.

Ранее компания запустила бета-тестирование версии 15.xx в конце марта, но стабильная сборка пока остаётся недоступной. Последнее официальное обновление — System Software 13.37 — не содержит никаких изменений из новых бета-версий, что разочаровало пользователей, следящих за развитием прошивки. Однако это лишь часть плана, направленного на тщательное тестирование перед выпуском финальной версии.



